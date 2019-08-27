اندلاع حريق في معمل لتصليح المولدات في بغداد

2019/08/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق بمعمل لتصليح المولدات في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز”، ان “حريقا اندلع في معمل لتصليح المولدات بمنطقة كمب سارة في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية”.

وأشار الى ان “13 فرقة اطفاء وانقاذ تكافح الحريق”.

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