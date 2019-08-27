ضبط عجلة محملة بأدوات إحتياطية غير مصرح بها في الشلامجة الحدودي

2019/08/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بأدوات احتياطية غير مصرح بها في منفذ الشلامجة الجدودي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “كوادرها تمكنت من ضبط عجلة محملة بأدوات احتياطية للدراجات كما مثبت في التصريحة الكمركية ومواد مخبأة لم يصرح بها بغية التهرب الضريبي في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة”.

وأوضح البيان، ان “عملية الضبط تمت في السيطرة الخارجية للبحث والتحري بعد إكمال مراحل انجاز المعاملة الكمركية داخل المنفذ”، لافتا الى انه “بعد تدقيق المعاملة والكشف على البضاعة تبين أن هنالك مواداً مخبأة خلف الحمولة المصرح بها لم تذكر من قبل لجنة الكشف في التصريح الكمركية”.

وأضاف، ان “المواد المخالفة كانت 294 كارتون زيوت محرك 460 إطارات دراجات نارية عدم ذكرها في المعاملة يعد تهرباً وسببت هدرا للمال العام”.

وأشار البيان، الى ان “المخالفة احيلت وما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة شط العرب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

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