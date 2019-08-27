2019/08/27 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، إلى إحالة قضية صالات الروليت إلى المخابرات العراقية، محذرة من حصر القضية بجهة رقابية وتستخدم لغايات ابتزازية.





وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تسليم ملف قضية صالات الروليت إلى جهة غير مختصة هو خرق للقانون العراقي وصلاحيات القضاء، خصوصاً إذا تم حصره بجهة رقابية تستخدم الإعلام لغايات ابتزازية، بدليل إصدار بيان من مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية يلمح فيه إلى تورط مصارف في القضية، وذلك قبل انتهاء التحقيق الذي هو بحسب قوله يحتاج إلى فترة طويلة للانتهاء من تدوين الافادات”، متسائلة،” ما الداعي إذن للخروج بهذه التصريحات والتلميحات إذا كان لم ينته أصلاً من تدوين الافادات؟”.

وأضافت، “كما نضع بين يدي رئيس الوزراء معلومة خطيرة مفادها أن بعض النوادي تم إبلاغ أصحابها مسبقاً قبل خروج الجهات الأمنية لغلقها، فكيف يتم الثقة بهذه الجهة الرقابية؟”.





وذكرت النائبة، انه “بحسب المعلومات المتداولة فإن هناك جهات خارجية وداخلية متورطة في القضية، وبالتالي يجب تسليم الملف إلى أهل الاختصاص، وجهاز المخابرات هو الأقرب إلى هذا الاختصاص، كما أنه مشهود له بنزاهته ومهنيته العالية، والأجدر ان يتم النظر فيها من قبل قاضي تحقيق المخابرات، أو تسليم الملف إلى الاستخبارات”.





وتابعت، انه “في حال إبقاء الملف في يد الجهة غير المختصة فسيكون مصيره مثل قضية سيارات الميتسوبيشي ويتم إجراء تسوية بين السماسرة لإغلاق الموضوع”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تدعو إلى إحالة قضية صالات الروليت إلى المخابرات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تدعو إلى إحالة قضية صالات الروليت إلى المخابرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).