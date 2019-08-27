2019/08/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد “برغر كينغ” التي قدّمت “ووبر” نباتيا، تجرب “كاي إف سي” بدورها اللحم المصنوع من بروتينات نباتية، بحسب ما أعلنت السلسلة الأميركية المعروفة خصوصا بدجاجها المقلي.وتطلق “كاي إف سي” تجربة، في مطعم واحد يقع في أتلانتا (ولاية جورجيا)، قبل توسيع نطاق التجربة ليشمل الفروع الأميركية كافة، وفقا لآراء الزبائن.وقد تعاونت “كنتاكي فرايد تشيكن” (التي يختصر اسمها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجربة غير متوقعة لكنتاكي في ولاية أميركية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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