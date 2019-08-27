عبدالرزاق دحنون - فيلسوف معرة النعمان

2019/08/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون يقول طه حسين في مديح فيلسوف معرة النعمان: كان رقيق القلب, شديد الرحمة, كثير العطف على الضعيف, وحسبك أنه أمّن الحيوان من تعديه على نفسه, أو ولده أو ثمراته.ولو أنك قرأت ما في اللزوميات من محاورته للديك والحمامة, ورثائه للشاة والنحل, وبكائه على الناقة والفصيل, ودفاعه عن النحلة والجني, لقدرت ما كان له من رقة القلب أحسن تقدير.نعم, صدق عميد الأدب العربي فيما ذهب إليه.كان فيلسوف المعرة ر......

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