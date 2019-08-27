غزغزة العراق

2019/08/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كمال الموسوي بارجات وسفن محملة بأنواع الأسلحة والطائرات تجوب مياه الخليج الذي لازال العرب والفرس يتناحرون على اسمه..! منهم من يدعيه بالعروبة ومنهم من يقول انه فارسي..! بمزاجيات عكرة تحول...أكمل القراءة ←

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