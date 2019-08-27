ايران تتعهد بموقف قوي رداً على حوادث اعتداء طالت عراقيين داخل اراضيها

2019/08/27 | 12:00

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بغداد اليوم - متابعة

تعهد القنصل الايراني العام في البصرة احمد سياهبوش، الثلاثاء، 27 آب، 2019، باتخاذ موقف قوي رداً ع...





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