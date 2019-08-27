موجة الحر تبلغ ذروتها في العراق.. اليكم التفاصيل

2019/08/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت موجة الحر في العراق ذروتها وارتفعت درجة الحرارة العظمى في 8 محافظات الى 50 -51 درجة مئوية....

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