2019/08/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uGpVo8t1Adc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاعبون من القرنة يعسكرون في ايران.. ويناشدون بدعم حكومي #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لاعبون من القرنة يعسكرون في ايران.. ويناشدون بدعم حكومي #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).