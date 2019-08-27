محترف كونغولي يقترب من تمثيل الشرطة

2019/08/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اقترب نادي الشرطة، من ضم محترف من جمهورية الكونغو الى صفوف فريقه الكروي في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المحترف جونيور مابوكو من جمهورية الكونغو، اتفق بشكل نهائي مع الشرطة لتمثيله الموسم المقبل والاعلان بعد مباراة الكويت الكويتي”.واوضح ان “النادي قطع شوطاً كبيراً في […]

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