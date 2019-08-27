2019/08/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقا من المبادرة التي دعا إليها سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بالاهتمام ورعاية الفتوة في خطبة عيد الفطر المبارك , بدأ مجمع المبلغات الرساليات فرع النجف الأشرف دوراته الصيفية في أغلب أحياء المدينة, وقد بلغ عددها ٥٧ دورة ابتدائية ومتوسطة.حيث ألقت المبلغات الدروس حسب المنهج المعد له من قبل إدارة المجمع , وكان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



اختتام الدورات الصيفية بمجمع المبلغات الرساليات في النجف الأشرف النعيم نيوز.

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