ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع هامشي للدولار

2019/08/27 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع هامشي للدولار، في ظل توخي المستثمرين الحذر رغم التفاؤل بشأن هدوء التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر 0.26% أو 4 دولارات إلى 1541.2 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد سعر التسليم الفوري 0.4% عند 1532.9 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – بنسبة طفيفة 0.14% إلى 97.9 نقطة.

وفي تصريحاته بقمة مجموعة السبع أمس، أوضح الرئيس الأمريكي “ترامب” أن الصين ترغب في التوصل لاتفاق “بصورة ملحة” لإنهاء الحرب التجارية، مضيفًا أن بكين قد اتصلت بفريقه التجاري لاقتراح استئناف المحادثات.

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