الانواء الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة لأكثر من 50 درجة اليوم

2019/08/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً غير مسبوق بدرجات الحرارة العظمى في ثمان محافظات قد تصل الى اكثر من 50 درجة مئوية، مبينة ان موجة الحر ستستمر مع بداية الاسبوع المقبل.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “ثمان محافظات ستشهد اليوم درجات حرارة تصل الى ...

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