مكتب عبدالمهدي يعلن نتائج اجتماع الرئاسات الثلاث بشأن التفجيرات الاخيرة

2019/08/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعا للقيادات السياسية في قصر السلام اليوم لتدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة، حضره رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.واطّلع الحاضرون على تقرير قدمه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة بخصوص التفجيرات التي تعرضت لها مخازن للأسلحة ...

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