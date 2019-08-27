2019/08/27 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابليون يطالبون بإطلاق سراح ناشط حقوقي ويهددون بالاعتصام) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pNQ5JOLmRlw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابليون يطالبون بإطلاق سراح ناشط حقوقي ويهددون بالاعتصام) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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