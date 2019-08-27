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شاهد بالفيديو.. المثنى وفد حكومي ونيابي يزور المحافظة لبحث تنفيذ المشاريع المتلكئة


شاهد بالفيديو.. المثنى وفد حكومي ونيابي يزور المحافظة لبحث تنفيذ المشاريع المتلكئة
2019/08/27 | 13:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: nRkviA7YF4Y

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