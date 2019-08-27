الين يرتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

2019/08/27 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع الين الياباني وتراجع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء مع فرار المستثمرين صوب الأصول الأكثر أمنا وسط مخاوف من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام من إعلان الجانبين رسوما جدي

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