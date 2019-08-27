المشاط: السياسة النقدية في العراق تدار من ثلاثة عناصر تعرف عليها؟

2019/08/27 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس إدارة مصرف المشرق العربي الإسلامي صادق المشاط, الثلاثاء، ان "البنك المركزي

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