المركزي للاحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في العراق للفصل الاول 2019

2019/08/27 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في العراق للنصف الاول من عام 2019.

وقال المركزي في تقرير له اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان "الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية للفصل الاول من عام 2019 بلغت 60613 مليار دينار او ما يعادل 51.3 مليار دولار".

واضاف ان "الناتج المحلي للنصف الاول من عام 2019 ارتفع عن الفصل الاول من عام 2018 بنسبة 8.9% بالاسعار الاساسية الجارية، فيما انخفض الناتج الفصل الرابع 2018 بمعدل 4%"، مبينا ان "الانخفاض يعود الى انخفاض ناتج نشاط الزراعة بسبب الروزنامة وانخفاض نشاط البناء والتشييد على الموازنة الاستثمارية وفي نسب تنفيذها والتي شهدت انخفاضا بسبب تاخر المصادقة عليها".

واشار الى ان "نشاط كمية النفط الخام المصدر ساهم بنسية 44.97% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الاساسية الجارية حيث بلغت كمية النفط الخام المصدر خلال الفصل 357.8 مليون برميل بمعدل 4 مليون برميل يوميا في حين بلغ معدل سعر البرميل المصدر 60.5 دولار".

ولفت الى ان "نشاط الحكومة العامة بالاسعار الجارية المرتبة الثانية حيث ساهم بنسبة 16.52% وجاء نشاط النقل والاتصالات والخزن بالمرتبة الثالثة بنسبة مساهمة 10.49%".

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