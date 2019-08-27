غدا .. مجلس الأمن يعقد جلسة حول العراق

2019/08/27 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الأربعاء، جلسة حول العراق.وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” تلقت وكالة /SNG/،نسخة منه “سيعقد مجلس الأمن في الأمم المتحدة جلسة تتناول الأوضاع في العراق يوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت نيويورك 5:00 مساءً بتوقيت بغداد “.وأضاف “من المتوقع أن تقدم الممثلة الخاصة للأمين ...

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