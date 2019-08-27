روحاني يتحدث عن لقاء محتمل مع ترمب – فيديو

2019/08/27 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في تعليق عن لقاء محتمل مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب، قال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه لو يعلم أن مشكلة البلاد ستحل لو التقى شخصا فلن يمتنع عن ذلك, معربا عن استعداد بلاده دوما للحوار.

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