التخطيط الاستراتيجي تقترح استبدال شركات الاتصالات بأخرى

2019/08/27 | 13:10

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بغداد/ سومر نيوز

اكد عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي محمد البلدواي، اليوم الثلاثاء، أن شركات الاتص...

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