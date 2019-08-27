2019/08/27 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تدمير 11 مضافة وضبط 3 عجلات لداعش شرق عكاشات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، تدمير 11 مضافة لداعش وضبط ثلاث عجلات تابعة للإرهابي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تدمير 11 مضافة وضبط 3 عجلات لداعش شرق عكاشات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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