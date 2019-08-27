تدمير 11 مضافة وضبط 3 عجلات لداعش شرق عكاشات

2019/08/27 | 13:10

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، تدمير 11 مضافة لداعش وضبط ثلاث عجلات تابعة للإرهابي...

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