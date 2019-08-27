تطبيق مراسلة جديد من إنستغرام ينافس سناب شات

2019/08/27 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تطور إنستغرام تطبيق مراسلة جديدا يسمى (Threads)، ويهدف إلى تعزيز المشاركة المستمرة بين المستخدمين والأصدقاء المقربين، وتختبر فيسبوك التطبيق – المصمم للمشاركة مع قائمة الأصدقاء المقربين على إنستغرام – داخليًا.ويدعو تطبيق (Threads) – المصمم كتطبيق مصاحب لإنستغرام – المستخدمين إلى مشاركة الموقع والسرعة وعمر البطارية تلقائيًا مع الأصدقاء، جنبًا إلى جنب مع […]

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