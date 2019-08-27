النقل تعلن نجاح الخطة الخاصة بالتفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام برا

2019/08/27 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ،اليوم الثلاثاء، نجاح خطة التفويج العكسي للحجاج برا الى ارض الوطن .

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