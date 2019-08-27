الحداد يثمن عمل الوزارات والمؤسسات الخدمية في أقليم كوردستان ويدعو الى وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية

2019/08/27 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد عمل الوزارات والمؤسسات الخدمية في حكومة أقليم كوردستان، داعيا الى بذل المزيد من الجهود لخدمة مواطني الأقليم، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومةالاتحادية.

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