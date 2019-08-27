2019/08/27 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان ان الوزارة مستمرة بتعاونها مع السلطة التشريعية بما يحقق الاهداف الرامية لخدمة الشرائح الفقيرة والمستضعفة.وبين الوزير خلال لقائه عددا من اعضاء مجلس النواب بحسب بيان للوزارة ” ان السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب تعد ركيزة اساسية تمكن الوزارة من انفاذ القوانين والقرارات الداعمة للشرائح الفقيرة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يؤكد استمرار تعاون الوزارة مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الداعمة للشرائح الفقيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يؤكد استمرار تعاون الوزارة مع السلطة التشريعية بما يحقق الأهداف الداعمة للشرائح الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).