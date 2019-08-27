2019/08/27 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تعول الجماهير العراقية على فريقي القوة الجوية والشرطة، في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بعد خروج الزوراء من المسابقة.افتتح الزوراء المشاركة العراقية في البطولة من خلال الملحق التمهيدي، وكانت هناك معارضة كبيرة لبدء النهائيات من هذا الدور، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا الأمر يعد إهانة كبيرة لتاريخه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد خروج الزوراء..



الجوية والشرطة أمل العراق في البطولة العربية وكالة خطوة برس.

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