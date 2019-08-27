2019/08/27 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق العام الدراسي في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة توجهوا إلى المدارس الحكومية والمدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا), وذلك وسط حصار الاحتلال الإسرائيلي وتقليص المساعدات المخصصة لهم.حيث قال ولي أمر أحد الطلبة لمراسل النعيم نيوز: ” الوضع الاقتصادي سيء على الجميع , مضيفاً أنه يوجد بعض …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء العام الدراسي الجديد وسط الحصار وسوء الأوضاع الاقتصادية في فلسطين المحتلة النعيم نيوز.

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