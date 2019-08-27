داعش يتبنى عملية قتل شيخ عشيرة داخل منزله في الطارمية

2019/08/27 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … تبنى تنظيم “داعش” الارهابي، اليوم الثلاثاء، عملية قتل شيخ عشيرة داخل منزله في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وقال التنظيم الارهابي في بيان اصدره اليوم واطلعت عليه /بدر نيوز/، إن “عناصره نصبت كمينا لأحد شيوخ عشيرة المشاهدة واستهدفوه بالاسلحة الرشاشة ما ادى الى مقتله، مشيرا الى أنه “شارك في القتال والتحشيد ضد […]

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