2019/08/27 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت “آبل” و”سامسونغ” لدعوى قضائية جماعية بسبب مزاعم أن هواتفها تعرض المستخدمين لانبعاثات ترددات الراديو التي تصل إلى 500% متجاوزة الحدود الفدرالية.وفي هذه الأثناء، يدور جدل حول صحة هذه المزاعم بشأن الهواتف الذكية، وتم رفع الدعوى بعد التحقيق الذي أجرته صحيفة Chicago Tribune، والذي يقول إن انبعاثات التردد اللاسلكي (RF) لعدد من هواتف “آبل”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سامسونغ آبل أمام القضاء بسبب السرطان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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