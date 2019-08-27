2019/08/27 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، صرف 500 مليون دينار لحل أزمة نادي الميناء الذي ترعاه الوزارة.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى “ألتقى وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الادارية لنادي الميناء الرياضي الكابتن هادي احمد للتباحث بشأن اعادة ترتيب الخطة المالية لنادي الميناء الرياضي وتذليل كافة العقبات لتحقيق الاهداف التي يطمح اليها النادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تصرف 500 مليون دينار لنادي الميناء وتعد بحل أزمته المالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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