“بالوثيقة”.. مكتب الصدر يصدر عفواً عن قيادي في التيار

2019/08/27 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الثلاثاء، عفواً عن قيادي في التيار .وذكر المكتب الخاص في وثيقة حصلت عليها “يس عراق”، انه “يجب عدم التعرض للشيخ عامر المنشداوي ومتعلقيه بعد اعتذاره بما قام به من نشر بمناسبة احياء الذكرى السنوية للشهيد السعيد السيد محمد الصدر (قدس سره) وتقديمه […]

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