تدمير 11 مضافة وضبط 3 عجلات لداعش شرق عكاشات

2019/08/27 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، تدمير 11 مضافة لداعش وضبط ثلاث عجلات

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