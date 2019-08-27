انهاء تكليف قائد حشد نينوى وتكليف العميد محمد اسماعيل بدلا عنه

2019/08/27 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بانهاء تكليف قائد حشد نينوى اللواء كريم الشويلي.

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