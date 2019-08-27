الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف للإرهابيين في ريف إدلب الشرقي

2019/08/27 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجّر الجيش السوري عربتين مفخختين وبداخلهما انتحاريون قام تنظيم القاعدة بإرسالهما نحو النقاط العسكرية على محور ريف إدلب الشرقي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للانباء قيام جماعتي (أجناد

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