2019/08/27 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، تدمير 11 مضافة لداعش وضبط ثلاث عجلات تابعة للإرهابيين شرق ناحية عكاشات في الانبار.وقال نائب قائد عمليات الانبار للحشد احمد نصر الله في تصريح صحفي تلقت “خطوة برس”، انه ” لليوم الرابع تواصل قطعات الحشد الشعبي والجيش عمليات ارادة النصر الرابعة لتفتيش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات الانبار: تدمير 11 مضافة وضبط 3 عجلات لداعش وكالة خطوة برس.

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