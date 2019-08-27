2019/08/27 | 13:23

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عبد الصمد يطالب الحكومة بالتقيد التام بالقوانين المشرعة عند اصدار تعليمات تنفيذها

دعا رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، الدكتور خلف عبد الصمد ،

الحكومة الى التقيد التام بالقوانين المشرعة عند اصدار تعليمات

تنفيذها.واوضح عبد الصمد، ان على الحكومة تنفيذ القوانين المشرعة بدون اجتزاء

و منها قانون مؤسسة الشهداء و قانون حماية المعلم الذين لاتزال عدد

كبير من فقراتهما غير مطبقة .واشار ،عبد الصمد على ضرورة ان لا تتحمل الحكومات المحلية الاعباء

المالية لتنفيذ البنى التحتية او اي جزء من المشاريع الوزارية كمشاريع

البنى التحتية لوزارة الاعمار و الاسكان و البلديات و مشاريع وزارتي

الكهرباء و الداخلية معتبرا ان ذلك يشكل عبئا على كاهل الحكومة

المحلية التي يمكن تستثمر تلك الاموال في مشاريع خدمية اخرى لصالح

المحافظة .ودعا عبد الصمد وزارة المالية والمالية النيابية الى تضمين الموازنات

القادمة فقرة تمنع تحميل الحكومات المحلية اعباء تنفيذ اجزاء من

المشاريع الوزارية .

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