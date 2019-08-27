2019/08/27 | 13:23

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موسكو: هجمات الكيان قد تشعل المنطقة بحرب واسعة

الثلاثاء

27

أب

2019 :

12:51 pm

27

حذرت وزارة الخارجية الروسية ، من خطورة الهجمات التي تشنها إسرائيل

في المنطقة ، فيما أكدت أن تصعيد التوتر قد يؤدي إلى اندلاع نزاع

عسكري واسع. وذكرت الوزارة في بيان لها ان التصعيد الجديد للتوتر في المنطقة عقب

العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في سوريا ولبنان يثير

قلقاً بالغاً لدى موسكو ، ملفتة إلى خطورة مثل هذه التصرفات في

الأجواء الإقليمية المتوترة.

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