قانون المرور يتجاوز غرامات السيارات ويشمل المواطنون المارون بالطرقات.. اطلع على الوثائق

2019/08/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نص قانون المرور الجديد، على فرض غرامة قدرها خمس وعشرون الف دينار،على كل مواطن يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور.

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