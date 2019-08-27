مئات العراقيين يعودون من تركيا الى بلدهم

2019/08/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت وزارة الهجرة ،اليوم الثلاثاء، عن عودة 93 لاجئا عراقيا اضافي من الجمهورية التركية إلى البلاد ضمن برنامج الرحلات الاسبوعية “للعودة الطوعية”.وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، أن “مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية، وفّرت الوزارة حافلات نقلت اللاجئين العراقيين من الأراضي […]

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