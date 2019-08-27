2019/08/27 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة “أودي” من جديد لإطلاق صيحتها الجديدة في المشهد العالمي لصناعة المركبات، فهي ستطرح سيارتها من الفئة السادسة، التي تنافس أقوى السيارات الرياضية.تتميز السيارة الجديدة “آر إس 6 أفانت” RS6 Avant بالمحرك الذي أصبح تقليديا بالنسبة لـ “أودي”، بسعة 4 لترات، مع 8 سلندرات، وخاصية ضخ “التربو”، وكذلك يميز تلك السيارة مولد كهربائي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أودي تبهر عشاقها بسيارة متميزة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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