الحكم على اثنين ادعيا كذبا بانهما من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان

2019/08/27 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حكمت محكمة مقاطعة كاسكيد في ولاية مونتانا الامريكية على شخصين ادعيا كذبا انهما من قدامى المحاربين في العراق وافغانستان بكتابة اسماء 6756 عسكريا امريكيا قتلوا في تلك البلدان.وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ ان ” قاضي المحكمة غريج بينسكي حكم على ريان باتريك ، 28 عامًا ، وتروي […]

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