الحلبوسي يبحث مع السفير الروسي تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية

2019/08/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع السفير الروسي لدى العراق ماكسيم ماكسيموف ، العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية عبر لجان الصداقة المشتركة، فضلا عن توقيع اتفاقية حول منح سمات الدخول بين البلدين.وأكد الحلبوسي خلال استقباله بمكتبه الرسمي في بغداد اليوم السفير الروسي ” بحسب بيان لمكتبه […]

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