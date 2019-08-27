2019/08/27 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، عزم لجنته لتشريع القوانين التنظيمية والهيكلية والإدارية للدولة وعلى رأسها المحكمة الاتحادية وقوانين الوزارات والهيئات المستقلة.وقال العقابي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “هناك مادة اولية بالتشريع سواء كان على مستوى تشريع القوانين او على مستوى مقترحات القوانين”، مبينا ان “هناك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية تستعد للقوانين “الجوهرية” وتشكو من “خلافات لا تنتهي” المركز الخبري الوطني.

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