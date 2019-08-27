2019/08/27 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اكدت المحكمة الاتحادية العليا ان المركز القانوني للمرأة مساو للرجل في عضوية مجلس النواب، لافتة إلى أن فوز امرأة في قائمة انتخابية بأصواتها لا يمنع من وجود اخرى عن طريق (الكوتا).وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في تأمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية العليا: لا فرق في المركز القانوني بين الرجل والمرأة في عضوية مجلس النواب وكالة خطوة برس.

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