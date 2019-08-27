2019/08/27 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت قناة “إن تي في” التركية، اليوم الثلاثاء، ببدء المرحلة الثانية لتوريد أجزاء من منظومة “إس-400” الصاروخية الروسية إلى تركيا.انطلاق المرحلة الثانية من توريد منظومات الدفاع الجوي الروسي إس-400 إلى تركيا وزير الدفاع التركي: وصول بطارية ثانية من أنظمة “إس-400” الروسية إلى تركيا يبدأ غدا الثلاثاء وأضافت القناة أن طائرة نقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق المرحلة الثانية من توريد منظومات الدفاع الجوي الروسي إس-400 إلى تركيا وكالة خطوة برس.

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