2019/08/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ك شف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سعد الحلفي عن توجه لجنته لتشكيل لجنة تحقيقية مع الاجهزة الامنية لمعرفة المتعدي على مقرات الحشد الشعبي ، مؤكدا ان الرد سيكون قاسيا على الكيان الصهيوني في حال ثبت تورطه.وقال الحلفي في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “لجنته متوجهة لتشكيل لجنة تحقيقية بالتعاون مع الاجهزة الامنية للتحقق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية تعتزم تشكيل لجنة تحقيقية بشان استهداف الحشد وتتوعد الكيان الصهيوني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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