المحكمة الاتحادية: المرأة والرجل متساويان قانونياً في عضوية مجلس النواب

2019/08/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن المركز القانوني للمرأة مساو للرجل في عضوية مجلس النواب، لافتة إلى أن فوز امرأة في قائمة انتخابية بأصواتها لا يمنع من وجود اخرى عن طريق (الكوتا).وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا مستمرة في […]

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