2019/08/27 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الثقافي في جامعة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، عن توقيع مذكرة تعاون مشترك مع مؤسسة الوعي الإنساني تهدف لخلق ثقافة اجتماعية من شأنها إرساء قيم الوعي الثقافي في مدينة البصرة . مدير المركز الاستاذ الدكتور عبد الكريم عبود , قال ” إن التعاون مع مؤسسة الوعي الإنساني واحد من الخطوات التي من خلالها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بهدف إرساء الوعي الاجتماعي” جامعة البصرة توقع مذكرة تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المحافظة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بهدف إرساء الوعي الاجتماعي” جامعة البصرة توقع مذكرة تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المحافظة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بهدف إرساء الوعي الاجتماعي” جامعة البصرة توقع مذكرة تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).